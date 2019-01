Creed II dal 24 gennaio nelle sale: in rete un nuovo spot

News





In attesa del debutto ufficiale di Creed II, previsto per la prossima settimana, la Warner Bros. Pictures ha rilasciato un altro spot. La pellicola è il sequel di Creed - Nato per Combattere e vedrà tornare al centro della scena Michael B. Jordan che indossa ancora una volta i panni del figlio di Apollo Creed, questa volta più maturo e pronto ad affrontare una battaglia che richiama a gran voce la storia del padre. Di fronte, sul ring, avrà infatti Vitor Drago, il figlio di Ivan Drago, quest'ultimo rivale storico di Rocky e pugile che uccise Apollo Creed durante un incontro. Nel cast principale troviamo Dolph Lundgren, tornato dopo trentatré anni ad indossare proprio i panni di Ivan Drago.



Il cast vede al suo interno anche Florian Munteanu (Vitor) e Tessa Thompson.



In Italia la pellicola arriverà a partire dal prossimo 24 gennaio.



Sinossi di Creed II:

La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. Creed II è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato.