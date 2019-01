The Many Saints of Newark: Corey Stoll e Billy Magnussen nel cast

News





16/01/2019 |

Corey Stoll e Billy Magnussen sono entrati a far parte del cast del prequel di Sopranos dal titolo The Many Saints of Newark. I due attori raggiungono un cast composto al momento da Alessandro Nivola, Jon Bernthal e Vera Farmiga.

Non sono state rilasciate informazioni circa la trama, le prime informazioni però raccontano che il film sarà ambientato negli anni sessanta durante il periodo delle rivolte di Newark.

David Chase ha scritto la sceneggiatura con Lawrence Konner mentre Alan Taylor si occuperà della regia.

Nicole Lambert e Marcus Viscidi sono i produttori esecutivi.