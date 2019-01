DJ Khaled reciterà nel sequel di Bad Boys

News





16/01/2019 |

Ci sarà anche DJ Khaled nel cast di Bad Boys for Life, il nuovo film appartenente al franchise di Bad Boys. La star, che affiancherà così i due protagonisti Will Smith and Martin Lawrence, si unisce al nutrito gruppo di attori che comprende Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio, Paola Nuñez e Joe Pantoliano.

La produzione del film è attualmente in corso con Adil El Arbi e Bilall Fallah scelti come registi. Peter Craig e Joe Carnahan hanno scritto la prima sceneggiatura, passata nelle mani di Chris Bremmer.

La produzione è affidata a Jerry Bruckheimer, Doug Belgrad e a Will Smith.

Bad Boys for Life uscirà nel 2020.