Jumanji: Benvenuti nella Giungla: Danny Glover si è unito al cast del sequel

16/01/2019

Dopo il successo ottenuto da Jumanji: Benvenuti nella Giungla, la Warner Bros. Pictures ha deciso da diverso tempo di mettere in cantiere il sequel. La nuova pellicola riabbraccerà gli attori principali che hanno recitato in quella originale ma accoglierà al suo interno anche altre star. Una di questa sarà Danny Glover, che si è ufficialmente unito al film.

Il ruolo dell'attore non è stato rivelato dalla produzione. Stesso discorso anche per la trama.

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, protagonisti di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, sono stati confermati nel film mentre tra le new entry c'è da segnalare anche la presenza di Danny DeVito.



Jake Kasdan sarà ancora una volta il regista ed ha scritto la sceneggiatura con Scott Rosenberg and Jeff Pinkner.

Il film uscirà a dicembre 2019.