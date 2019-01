Ghostbusters: Jason Reitman dirigerà il nuovo film

News





16/01/2019 |

La Sony Pictures da diverse settimane ha annunciato che presto accenderà i motori della macchina che porterà alla realizzazione del nuovo film appartenente al franchise Ghostbusters. E per farlo ha scelto come regista Jason Reitman, il figlio di Ivan Reitman, ovvero colui che ha realizzato i due film storici che ancora oggi appassionano il pubblico di tutto il mondo.

Reitman ha scritto la sceneggiatura con Gil Kenan e darà il primo ciak nel prossimo periodo estivo, con l'uscita prevista per l'estate del 2020.

La Sony Pictures non ha rilasciato dettagli circa la trama. Secondo alcune indiscrezioni il film ripartirà dal secondo capitolo uscito nel 1984 e non sarà connesso con il reboot tutto al femmine del 2016. Non è chiaro se il cast originale farà parte del progetto.



Jason Reitman ha diretto nella sua carriera alcune pellicole quali Tra le Nuvole, Men, Women & Children e Tully.