Modalità Aereo: il trailer del film di Fausto Brizzi

17/01/2019

Il 21 febbraio esce Modalità Aereo, la commedia di Fausto Brizzi con protagonisti Lillo, Paolo Ruffini e Violante Placido. Nel cast troviamo anche Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti.

Grazie alla 01Distribution vi presentiamo il trailer ufficiale della pellicola!

Sinossi di Modalità Aereo:

Diego (Paolo Ruffini) è un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita è dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano (Lillo) pulisce i bagni dell’aeroporto, non è bello, non è ricco, non è famoso. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sydney (24 ore di volo), Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova… ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, le vite di entrambi non saranno più le stesse.