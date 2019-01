Green Book: la featurette A Look Inside

News





17/01/2019 |

Una nuova featurette di Green Book è in rete grazie alla Eagle Pictures. Il film, vincitore del Premio del Pubblico al Toronto Film Festival 2018, è diretto da Peter Farrelly e vede protagonisti il candidato all’Oscar Viggo Mortensen e il Premio Oscar Mahershala Ali. All'interno del cast troviamo anche Linda Cardellini.

Sotto la sinossi trovate la clip A look inside.



Sinossi di Green Book:

Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia.