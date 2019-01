John Wick 3 - Parabellum: il teaser trailer italiano

News





18/01/2019 |

A partire dal 16 maggio uscirà nelle nostre sale John Wick 3 - Parabellum, il terzo capitolo del franchise con protagonista Keanu Reeves, tornato per l'occasione a vestire i panni di questo spietato killer.

Diretto come sempre da Chad Stahelski, e scritto da Derek Kolstad, il film vede nel cast anche Halle Berry, Angelica Huston, Lawrence Fishburne e Ian McShane.

Tramite la 0Distribution ecco a voi il teaser trailer italiano.

Sinossi di John Wick 3 - Parabellum:

John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all'interno dell'Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell'Hotel Continental gli concede un'ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente “scomunicato". John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d’uscita da New York City.