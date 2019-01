Il trailer italiano di The Prodigy - Il figlio del male

News





18/01/2019 |

Il 21 marzo uscirà in Italia The Prodigy - Il figlio del male, horror movie di Nicholas McCarthy, il regista di Oltre il Male. La pellicola racconta la storia di un bambino posseduto da un demone e vede protagonisti Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore e Brittany Allen.

La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Buhler.

Tramite la Eagle Pictures vi presentiamo il trailer italiano.

Sinossi di The Prodigy - Il figlio del male:

Il film racconta la sconvolgente storia di una giovane madre che, preoccupata per il comportamento inquietante del figlio di 8 anni, crede che qualcosa di soprannaturale possa influenzarlo. Decide quindi di farlo ipnotizzare, scoprendo che, in effetti, un demone ha scelto il corpo del suo bambino per manifestarsi.