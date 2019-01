Box Office Italia: Mia e Il Leone Bianco conquista il botteghino

News





21/01/2019 |

Cambia nuovamente la classifica box office italiana. Il botteghino questa volta è stato conquistato da Mia e Il Leone Bianco, pellicola dalle grandi emozioni diretta da Gilles de Maistre che ha incassato 1.929.891 euro. Il film in questione ha superato anche il tanto atteso Glass di M. Night Shyamalan, opera che chiude la trilogia composta anche da Unbreakable e Split, che ha trovato spazio al secondo posto con un incasso pari a 1.843.530 euro. Non Ci Resta che il Crimine, commedia italiana di Massimilano Bruno, è scesa invece al terzo posto portando via 1.241.942 euro, seguita da Bohemian Rhapsody che ha incassato 964.847 euro, superando i 26 milioni complessivi. L'Agenzia dei Bugiardi di Volfango De Biasi ha esordito al quinto posto mentre in sesta posizione ecco Aquaman di James Wan (864.558 euro).