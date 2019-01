Box Office USA: Glass al primo posto

News





21/01/2019 |

M. Night Shyamalan con il suo Glass ha conquistato il pubblico americano. Il film, ultimo capitolo della trilogia iniziata con Unbreakable e proseguita con Split, ha debuttato al primo posto nella classifica box office arrivando ad incassare 40.586.000 dollari. La pellicola ha tolto la vetta a The Upside di Neil Burger che dopo due settimane è scivolato al secondo posto incassando 15.670.000 dollari. Buono anche il debutto di Dragon Ball Super: Broly - Il Film di Tatsuya Nagamine che conquista la medaglia di bronzo dopo aver portato via 10.652.565 dollari. In quarta e in quinta posizione ecco due eroi dei fumetti: Aquaman, cinecomic realizzato da James Wan, e l'Uomo Ragno in versione animata nel film Spider-Man - Un Nuovo Universo che hanno portato via 10.330.000 e 7.255.000 dollari. A chiudere la classifica box office Un Viaggio a Quattro Zampe di Charles Martin Smith che ha incassato 7.110.000 dollari.