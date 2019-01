Cocaine: La Vera Storia di White Boy Rick: il trailer italiano

News





21/01/2019

A partire dal 7 marzo farà capolino nei cinema italiani Cocaine: La Vera Storia di White Boy Rick.

La pellicola racconterà la vera storia di Richard Wershe Jr., giovane informatore sotto copertura dell'FBI divenuto successivamente un gangster all’interno del ghetto di Detroit dominato dagli afro-americani negli anni ottanta. Wershe ha ricevuto una condanna a vita obbligatoria dopo essere stato catturato con 17 chili di cocaina nel 1987, quando aveva solo 17 anni.



Yann Demange è il regista che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Logan & Noah Miller. Andy Weiss, Scott Silver e Steve Kloves si sono occupati della revisione.

Protagonista dell'opera è Matthew McConaughey, affiancato da Richie Merritt, Bel Powley, Jennifer Jason Leigh.



Jeff Robinov della Studio 8 ha sviluppato il film che sarà prodotto da John Lesher, Julie Yorn, Darren Aronofsky e Scott Franklin. Georgia Kacandes, Ari Handel, Matthew Krul, Christopher Mallick, Michael J. Weiss, Logan Miller e Noah Miller sono i produttori esecutivi.



Sinossi di Cocaine: La Vera Storia di White Boy Rick:

A metà degli Anni Ottanta un quattordicenne diventa un informatore sotto copertura per la polizia locale e per i federali. In seguito soprannominato "White Boy Rick", il ragazzo si affermò come spacciatore di alto rilievo. I federali posero fine alla sua doppia vita quando, qualche anno dopo, venne trovato con 17 kg di cocaina. Passò il resto della sua vita in prigione.