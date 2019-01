Il Primo Re: ecco parte del making of del film

News





21/01/2019 |

Tramite la 01Distribution entriamo nel dietro le quinte di Il Primo Re per vedere insieme parte del making of di questo flm di Matteo Rovere che farà rivivere il mito di Romolo e Remo.

Protagonisti del film sono Alessio Lepice e Alessandro Borghi. Il cast comprende anche Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi, Tania Garribba, Michael Schermi, Max Malatesta, Vincenzo Pirrotta, Vincenzo Crea, Lorenzo Gleijeses, Gabriel Montesi, Antonio Orlando, Florenzo Mattu, Martinus Tocchi.



Il Primo Re ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Rovere e da Filippo Gravino e Francesca Manieri.



Il film è una produzione Groenlandia con RAI Cinema in coproduzione con GapBusters in associazione con Roman Citizen.



L'uscita è prevista per il 31 gennaio.



Sinossi di Il Primo Re:

Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei.

Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi.

Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda.