The Vanishing - Il Mistero del Faro: il trailer italiano

22/01/2019 |

Arriverà in Italia il 28 febbraio The Vanishing - Il Mistero del Faro mystery-thriller del regista Kristoffer Nyholm. La Notorious Pictures ha rilasciato in rete il nuovo trailer italiano del film che vede protagonisti Gerard Butler, Peter Mullan e Connor Swindells.

La sceneggiatura è stata scritta da Joe Bone e Celyn Jones.

Sinossi di The Vanishing - Il Mistero del Faro:

Su un’isola remota al largo della Scozia, i tre guardiani del faro svanirono senza lasciare traccia: la loro scomparsa ha dato vita al celebre Mistero delle Isole Flannan.

Tre uomini si apprestano ad assumere servizio di guardia del faro per le solite sei settimane, tutto prosegue con normalità fino a quando scoprono un baule pieno d’oro portato sull’isola da un naufrago in fuga. Saranno costretti a difendersi, a restare uniti, a nascondersi…ma la crescente paranoia li porterà a mentire persino a se stessi.