The Many Saints of Newark: Michael Gandolfini sarà Tony Soprano

23/01/2019

Nel film The Many Saints of Newark la parte di Tony Soprano è stata affidata a Michael Gandolfini. Il giovane attore, figlio del compianto James Gandolfini, ha ereditato dunque il ruolo del protagonista che fu affidato al padre nella famosissima serie.

The Many Saints of Newark racconterà la storia del giovane Tony Soprano ed è appunto un prequel di questa fortunata serie tv che ha conquistato il pubblico.

Michael Gandolfini, che si è detto onorato di ereditare la parte, sarà diretto da Alan Taylor per conto della New Line Cinema. Corey Stoll, Billy Magnussen, Jon Bernthal, Alessandro Nivola e Vera Farmiga sono gli altri attori presenti nel cast.

Il film sarà ambientato negli anni sessanta durante il periodo delle rivolte di Newark. David Chase ha scritto la sceneggiatura con Lawrence Konner.

Nicole Lambert e Marcus Viscidi sono i produttori esecutivi.