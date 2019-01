News





23/01/2019 |

Il vasto universo cinematografico della Marvel presto si arricchirà di un nuovo avvincente ed inedito progetto. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Omega Underground il prossimo 28 febbraio inizierà la produzione di Vedova Nera, standalone movie interamente dedicato al personaggio reso famoso nella saga di Avengers da Scarlett Johansson.

L'attrice, dunque, tornerà come colonna portante di un cast in via di definizione. La Marvel ha affidato la regia a Cate Shortland mentre la sceneggiatura, inizialmente scritta da David Hayter, è stata rivisitata da Jac Schaeffer. La Croazia e la Florida ospiteranno le riprese.

La pellicola uscirà nel 2020.