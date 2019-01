Un Uomo Tranquillo: lo spot internazionale dal titolo Action

News





24/01/2019 |

Il prossimo 8 febbraio sarà il giorno in cui uscirà negli USA Un Uomo Tranquillo, action-movie che vede il ritorno nelle sale di Liam Neeson, questa volta chiamato ad interpretare un uomo desideroso di vendetta dopo la morte di suo figlio per mano di uno spietato criminale.



Scritto da Frank Baldwin e diretto da Hans Petter Moland, Un Uomo Tranquillo ha un cast che comprende anche Laura Dern, Emmy Rossum, David O'Hara e Tom Bateman.



In Italia il film uscirà il 21 febbraio.



Sotto la sinossi trovate lo spot della Lionsgate dal titolo Action.



Sinossi di Un Uomo Tranquillo:

Nels Coxman (Liam Neeson) è un uomo semplice, fiero di essere un diligente cittadino della sua città nel Colorado, dove ha vinto il premio dell’anno per l’impegno nel suo lavoro di spazzaneve. Improvvisamente, la sua vita viene sconvolta quando il figlio viene ucciso da un potente boss della droga locale soprannominato il Vichingo. Alimentato dal bisogno di vendetta e armato di artiglieria pesante, questo improbabile eroe si propone di smantellare il cartello con estrema precisione, nel tentativo di arrivare al vertice della catena che ha ucciso suo figlio.