Ricomincio da Me: online la clip Si balla

24/01/2019 |

Arriva oggi nelle sale italiane Ricomincio da Me, la pellicola con protagonista Jennifer Lopez. La commedia romantica è diretta da Peter Segal che ha lavorato su una storia scritta da Justin Zackham ed Elaine Goldsmith-Thomas.



Vanessa Hudgens, Leah Remini, Treat Williams e Milo Ventimiglia completano il cast.



Oggi, grazie alla Lucky Red, siamo lieti di presentarvi la clip Si balla.



Sinossi di Ricomincio da Me:

Maya ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. È in gamba e piena di intuizioni, ma quando si profila la possibilità di una promozione, le viene preferito un uomo: un manager privo di esperienza sul campo ma con molti titoli di studio…

Per Maya è una sconfitta, almeno fino a quando non ha l’occasione di dimostrare che le esperienze del quotidiano sono valide quanto il sapere accademico e che, a Manhattan, non è mai troppo tardi per ricominciare da capo.