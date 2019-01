Parlami di Te: il trailer italiano del film di Hervé Mimran

News





24/01/2019

Dal 21 Febbraio arriverà, distribuito nelle sale italiane da BimDistribuzione, Parlami di Te la nuova opera del regista Hervé Mimran. Protagonista della pellicola è Fabrice Luchini nei panni di Alain, un uomo colpito da un ictus che si ritroverà ad affrontare la rieducazione insieme ad una giovane logopedista di nome Jeanne, interpretata da Leïla Bekhti.

Rebecca Marder, Igor Gotesman e Clémence Massart-Weit sono gli altri attori che ritroviamo nel film.

Sotto la sinossi trovate il trailer italiano.



Sinossi di Parlami di Te:

Alain è un rispettato uomo d'affari e un brillante oratore, sempre in corsa contro il tempo. Nella vita, non concede alcuno spazio alle distrazioni e alla famiglia. Un giorno, viene colpito da un ictus che interrompe la sua corsa e gli lascia come conseguenza una grave difficoltà nell'espressione verbale e una perdita della memoria. La sua rieducazione è affidata a Jeanne, giovane logopedista. Con grande impegno e pazienza, Jeanne e Alain impareranno a conoscersi e alla fine ciascuno, a modo suo, tenterà di ricostruire se stesso e di concedersi il tempo di vivere.