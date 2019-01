News





25/01/2019 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato uno spot italiano di Il Corriere - The Mule che ci ricorda l'arrivo nelle nostre sale del film a partire dal 7 febbraio. L'opera, diretta ed interpretata da Clint Eastwood, si basa su un articolo del New York Times Magazine di Sam Dolnick che racconta la storia di Leo Sharp, veterano della Seconda Guerra Mondiale, arrestato all'età di 90 anni con l'accusa di essere un corriere della droga per il cartello di Sinaloa. Cooper all'interno di The Mule interpreterà un agente della DEA.



Il cast è stellare e vede al suo interno Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña e Dianne Wiest, assieme a Alison Eastwood, Taissa Farmiga e Ignacio Serricchio.



Vi lasciamo allo spot dal titolo Ricercato.



Sinossi di Il Corriere - The Mule:

Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di saper guidare un auto. Compito semplice, ma, ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo nuovo lavoro è bravo, così bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Questi non è però l’unico a tenere d’occhio Earl: il misterioso nuovo “mulo” della droga è finito anche nel radar dell’efficiente agente della DEA, Colin Bates. E anche se i suoi problemi di natura finanziaria appartengono ormai al passato, i suoi errori affiorano e si fanno pesanti nella testa, portandolo a domandarsi se riuscirà a porvi rimedio prima che venga beccato dalla legge… o addirittura da qualcuno del cartello stesso.