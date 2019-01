Box Office Italia: Creed II conquista ill botteghino

News





28/01/2019 |

E' stato un weekend ricco di uscite cinematografiche quello vissuto dal nostro Paese. E una delle pellicole debuttanti ha conquistato subito la classifica box office. Parliamo di Creed II di Steven Caple Jr.. Lo spin-off di Rocky ha incassato 3.691.844 euro, volando subito al comando. Alle sue spalle troviamo Mia e Il Leone Bianco di Gilles de Maistre, ora in seconda posizione con un incasso pari a 1.594.099 euro. Buono il debutto anche per La Favorita di Yorgos Lanthimos, al terzo posto dopo aver portato via 1.062.687 euro, mentre in quarta e quinta posizione spuntano Glass di M. Night Shyamalan (865.833 euro) e la new entry Ricomincio da Me di Peter Segal (862.882 euro). Chiude la classifica al sesto posto uno film all'esordio: Compromessi Sposi di Francesco Micciché (643.772 euro).