Box Office USA: Glass sempre in testa

28/01/2019 |

A due settimane dalla sua uscita è sempre Glass di M. Night Shyamalan a dominare il botteghino americano. Il terzo atto della saga Unbreakable ha incassato 19.049.000 dollari, superando i 70 milioni complessivi. Alle sue spalle si conferma anche The Upside di Neil Burger che ha incassato 12.240.000 dollari mentre ha guadagnato una posizione, salendo dalla quarta alla terza, Aquaman di James Wan che ha incassato 7.350.000 dollari. Esordio in quarta posizione invece per Il Ragazzo che Diventerà Re di Joe Cornish (7.250.000 dollari) con Spider-Man - Un Nuovo Universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman (6.150.000 dollari) e Green Book di Peter Farrelly (5.413.000 dollari) finiti rispettivamente al quinto e al sesto posto.