Creed II: la featurette La ricerca di Dolph Lundgren

28/01/2019 |

E' in rete una bellissima featurette di Creed II che vede protagonista Dolph Lundgren, attore tornato nel franchise sempre nella parte dello storico Ivan Drago. La pellicola è uscita lo scorso giovedì in Italia ed ha subito conquistato il primo posto nella classifica box office. La trama vede nuovamente al centro della scena Adonis Creed, figlio di Apollo, pronto ad affrontare il figlio di Ivan Drago ovvero Vitor.



Michael B. Jordan indossa ancora una volta i panni del protagonista affiancato da Sylvester Stallone, da Dolph Lundgren, Florian Munteanu (Vitor) e Tessa Thompson.

Sinossi di Creed II:

La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. Creed II è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato.