Alita: Angelo della Battaglia: ecco parte del making of

28/01/2019 |

Diverse settimane ci separano dall'uscita in Italia di Alita: Angelo della Battaglia ed oggi vi mostriamo una featurette dedicata al making of della pellicola.

Il film di Robert Rodriguez (Sin City: Una Donna per cui Uccidere e Machete Kills), adattamento cinematografico del manga di Yukito Kishiro, ha una sceneggiatura scritta da James Cameron e Laeta Kalogridis.



Nei panni della protagonista Alita troviamo Rosa Salazar, con il cast principale che comprende anche Jennifer Connelly, Eiza González, Michelle Rodriguez, Christoph Waltz, Jackie Earle Haley e Ed Skrein. La storia è ambientata nel 26° secolo e segue le vicende di un cyborg senza memoria pronto ad unirsi alle forze del bene per dare la caccia ai criminali.



Jon Landau e James Cameron sono i produttori. L'uscita è prevista per il 14 febbraio.



Sinossi di Alita: Angelo della Battaglia:

Ambientato nel 26a secolo, Alita (Rosa Salazar) è cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l'incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.