La Universal Pictures e la Blumhouse lavoreranno fianco a fianco per riportare in vita uno dei personaggi più famosi del genere horror: L'Uomo Invisibile. La pellicola sarà diretta da Leigh Whannell, il regista che ha portato nelle sale Insidious 3 - L'Inizio. Jason Blum e lo stesso Whannell saranno a bordo per produrre il film.

Il film altro non è che il remake dell'opera uscita nelle sale nel lontano 1933 grazie alla regia di James Whale e raccontava, basandosi sul famoso romanzo di H.G. Wells, del geniale dottor Jack Griffin, uno scienziato in grado di scoprire il segreto dell'invisibilità tramite uno dei suoi più numerosi esperimenti.

Il nuovo Uomo Invisibile entrerà a far parte dell'universo dark creato dalla Universal Pictures.