Captain Marvel: in rete il nuovo poster internazionale

29/01/2019 |

E' in rete un nuovo poster internazionale del tanto atteso Captain Marvel, il film della Marvel che vede protagonista Brie Larson. La stessa attrice brilla in primo piano sulla locandina, dove la vediamo indossare i panni dell'eroina dei fumetti. La pellicola seguirà le vicende di Carol Danvers, pilota dell'Air Force che dopo un combattimento assorbirà il DNA di una forma aliena che le permetterà di sviluppare diversi poteri. I dettagli circa la trama non sono stati però rivelati dalla produzione.



La Larson è affiancata da un cast eccezionale che comprende Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Clark Gregg, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte e McKenna Grace.



La regia è di Anna Boden e Ryan Fleck che hanno lavorato su una sceneggiatura scritta da Meg LeFauve, Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet, Liz Flahive & Carly Mensch e Anna Boden & Ryan Fleck.



L'uscita è prevista per marzo 2019.