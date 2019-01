Those Who Wish Me Dead: Angelina Jolie reciterà nel film

News





29/01/2019 |

Angelina Jolie lavorerà all'interno del film Those Who Wish Me Dead. Il thriller move sarà diretto da Taylor Sheridan, che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura, ed è prodotto dalla Bron Studios e dalla Film Rites.

L'adattamento del romanzo di Michael Koryta racconta la storia di un 14enne che, dopo aver assistito ad un brutale omicidio, sarà costretto ad entrare nel programma protezione testimoni e ad assumere un'altra identità. Il tutto mentre gli assassini sono sulle sue tracce.

Non è chiaro quale sarà il ruolo della Jolie.

Le riprese partiranno a maggio.