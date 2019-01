Birds of Prey: ecco il tesser del film e la prima foto di Margot Robbie

News





29/01/2019 |

Harley Quinn è tornata! E lo ha fatto grazie a Margot Robbie che ha pubblicato tramite il suo account Instagram la prima foto del film interamente dedicato a questo affascinante e incredibile personaggio della DC Comics che abbiamo imparato a conoscere anche all'interno di Suicide Squad. Inoltre è stato rilasciato anche un piccolo teaser trailer in cui vediamo una sorridente Margot Robbie circondata da altri personaggi che ritroveremo nella pellicola.

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), questo il titolo completo, sarà diretto da Cathy Yan e vede recitare al suo interno anche Mary Elizabeth Winstead, Derek Wilson, Ewan McGregor, Matthew Willig, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco e Chris Messina.