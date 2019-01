Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto: la featurette Come trovare il mondo nascosto

News





29/01/2019 |

Il magico universo di Dragon Trainer tornerà nelle sale il 31 gennaio con il nuovo film dal titolo Il Mondo Nascosto. E la Universal Pictures ha rilasciato in rete un'interessante featurette che ci trasporta all'interno dell'opera griffata DreamWorks.

L'ultimo atto della trilogia basata sui libri di Cressida Cowell è scritto e diretto da Dean DeBlois e nel suo cast originale vede prestare la voce ai personaggi principali Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Kit Harrington, Craig Fergusone F. Murray Abraham.



Sinossi di Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto:

Dalla DreamWorks Animation arriva Dragon Trainer: Il mondo nascosto, l'attesissimo finale di una delle serie cinematografiche animate più apprezzate della storia del cinema.

Quella che era iniziata come un'improbabile amicizia tra un vichingo adolescente e un temibile drago della razza Furia Buia è diventato una epica trilogia che ne racconta le vite. In questo prossimo capitolo, Hiccup e Sdentato scopriranno finalmente i loro veri destini: il capo villaggio sarà il governatore di Berk al fianco di Astrid, e il drago sarà invece capo della sua specie. Mentre entrambi si avviano verso il loro glorioso futuro, la loro amicizia verrà messa a dura prova quando si troveranno a dover fronteggiare la minaccia più oscura di sempre, insieme all’entrata in scena di un drago Furia Buia femmina.

Per Dragon Trainer: Il mondo nascosto, il regista della serie cinematografica Dean DeBlois ritorna insieme al gruppo di famosi interpreti che regalano le loro voci ai personaggi. Il film è prodotto da Brad Lewis (Ratatouille, Z la formica) e dalla produttrice della serie di film Dragon Trainer, Bonnie Arnold (Toy Story- Il mondo dei giocattoli, Tarzan).