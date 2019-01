In lavorazione il film dedicato alle Hot Wheels

News





30/01/2019 |

La Mattel e la Warner Bros. Pictures lavoreranno fianco a fianco per realizzare la prima pellicola dedicata alle Hot Wheels, i famosi modellini di automobili lanciati dall'azienda di giocattoli verso la fine degli anni sessanta. Per i due studi si tratta della seconda collaborazione cinematografica dopo quella per Barbie, adattamento in fase di lavorazione.



Il live-action movie al momento è under construction, con gli studi che non hanno ancora annunciato i nomi di regista e sceneggiatori che si occuperanno di dare vita al film.

Oltre ad Hot Wheels e a Barbie la Mattel ha messo in cantiere un'altra pellicola, quella dedicata a Masters of the Universe, la serie animata con protagonista He-Man.