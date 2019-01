Zack Snyder torna dietro la macchina da presa per dirigere Army of the Dead

News





30/01/2019 |

Due anni dopo l'uscita di Justice League, Zack Snyder ha deciso di tornare dietro la macchina da presa. Il regista lavorerà al film Army of the Dead, horror movie che vedrà al centro della scena gli zombie. Per il regista si tratta di un ritorno ad un tema a lui caro, considerando che debuttò come regista nel 2004 con l'opera L'Alba dei Morti Viventi, remake del famoso film di George Romero.



Army of the Dead racconta di una Las Vegas invasa dagli zombie e di un gruppo di mercenari che proveranno a fare il futuro più grande di sempre.

Snyder sarà anche il produttore mentre la sceneggiatura è stata affidata a Joby Harold.

La produzione partirà entro la fine dell'anno.