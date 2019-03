Shazam!: in rete la clip Incontra Shazam

News





27/03/2019 |

Il 3 aprile è il giorno del debutto nelle sale cinematografiche italiane di Shazam!. L'inedito cinematografico basato sull'omonimo fumetto è diretto da David F. Sandberg, chiamato a lavorare con il protagonista Zachary Levi.



Il cast vede al suo interno anche Asher Angel e Mark Strong, con quest'ultimo che indossa i panni del villain Dr. Thaddeus Sivana. Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans e il candidato all’Oscar Djimon Hounsou recitano inoltre nel film.



Henry Gayden ha scritto la sceneggiatura da una storia scritta da lui stesso e Darren Lemke.



Grazie alla Warner Bros. vi mostriamo la clip Incontra Shazam.



Sinossi di Shazam!:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta pronunciare una sola parola – SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne rimasto orfano si trasformi in un adulto, il Supereroe Shazam (Levi), per gentile concessione di un anziano mago. Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può lanciare dei fulmini dalle mani? Può saltare i test delle lezioni di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).