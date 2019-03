David di Donatello 2019: trionfa Dogman, Alessandro Borghi Miglior Attore

News





28/03/2019 |

Si è svolta ieri la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2019. La kermesse, giunta alla 64ª edizione, ha visto trionfare Dogman che ha ritirato la statuetta come Miglior Film. Inoltre la pellicola è stata premiata per la Miglior Regia e per la Miglior Sceneggiatura. Alessandro Borghi (Sulla Mia Pelle) ed Elena Sofia Ricci (Loro) hanno ricevuto il premio come Miglior Attore e Miglior Attrice. Tim Burton, ospite d'onore, ha ritirato il David alla Carriera mentre il David Speciale è stato consegnato a Uma Thurman, Dario Argento e Francesca Lo Schiavo.

Questi tutti i premi assegnati

MIGLIOR FILM: Dogman (Matteo Garrone)

MIGLIOR REGIA: Matteo Garrone (Dogman)

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE: Alessio Cremonini (Sulla Mia Pelle)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Alessandro Borghi (Sulla Mia Pelle)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Elena Sofia Ricci (Loro)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Edoardo Pesce (Sulla Mia Pelle)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Marina Confalone (Il Vizio della Speranza)

MIGLIORE SCENEGGIATURA: James Ivory, Luca Guadagnino e Walter Fasano (Chiamami col Tuo Nome)

MIGLIOR FILM STRANIERO: Roma (Alfonso Cuaron)

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: Frontiera (Alessandro Di Gregorio)

MIGLIOR PRODUTTORE: CinemaUndici e Lucky Red (Sulla Mia Pelle)

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA: Nicolas Bruel (Dogman)

MIGLIORE MUSICISTA: Sascha Ring e Philipp Thimm (Capri-Revolution)

MIGLIORE CANZONE: Mistery of Love di Sufjan Stevens (Chiamami col Tuo Nome)