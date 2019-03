Wonder Park: lo spot Un gruppo di amici

News





28/03/2019 |

Il prossimo 11 aprile sbarcherà in Italia Wonder Park, pellicola animata prodotto da Nickelodeon Movies, Paramount Animation ed Ilion Animation Studios. Il film di David Feiss ha un cast italiano che comprende le voci di Francesco Facchinetti e Gigi & Ross.



Oggi, grazie alla 20th Century Fox, vi mostriamo lo spot Un gruppo di amici.



Sinossi di Wonder Park:

June è una bimba di 10 anni ricca di fantasia e immaginazione che trascorre le sue giornate con la mamma cercando di costruire il parco divertimenti dei suoi sogni. Tutto scorre tranquillo finché la madre non si ammala gravemente, da quel momento June perde ogni interesse e soprattutto la sua capacità di meravigliarsi. Un giorno, però, scopre un luogo magico: un meraviglioso parco giochi, lasciato abbandonato, ma ancora abitato dagli animali che lo popolavano ai tempi dei suoi fasti. Insieme a loro, June si propone di sistemarlo e sarà così che ritroverà la fiducia nel futuro.