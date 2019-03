News





28/03/2019 |

La Notorious Pictures ha rilasciato in rete il trailer italiano di Ted Bundy - Fascino Criminale, la pellicola di Joe Berlinger interamente basata su fatti realmente accaduti.

Zac Efron recita nei panni di Ted Bundy affiancato nel cast da Lily Collins, Kaya Scoledario, John Malkovich, Jim Parsons, Jeffrey Donovan e Angela Sarafyan.

La sceneggiatura è stata scritta da Michael Werwie.

L'uscita è prevista per il 9 maggio.

Sinossi di Ted Bundy - Fascino Criminale:

Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: Chi è davvero l’uomo con cui condivide tutta la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole.