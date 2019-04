Box Office USA: Dumbo debutta al primo posto

News





01/04/2019

Anche negli USA Dumbo, il famoso elefantino volante, ha conquistato il pubblico. Il live-action movie della Disney, diretto da Tim Burton, ha esordito al primo posto della classifica box office con un incasso pari a 45.000.000 dollari. La pellicola ha superato Noi, horror movie di Jordan Peele, ora al secondo posto grazie all'incasso di 33.605.000 dollari, e Captain Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck, cinecomic Marvel che ha incassato 20.500.000 dollari. In quarta posizione troviamo invece A un Metro da Te di Justin Baldoni, che ha messo da parte 6.250.000 dollari, mentre ha esordito al quinto posto Unplanned di Chuck Konzelman (6.110.000 dollari). La classifica è chiusa in sesta posizione da Wonder Park di David Feiss.