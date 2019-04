Annabelle 3: il trailer italiano

News





01/04/2019 |

E' inquietante come non mai il primo trailer italiano di Annabelle 3, nuovo capitolo della saga horror di successo legata a The Conjuring. Gary Dauberman, lo sceneggiatore dei film Annabelle, IT e The Nun – La vocazione del male, fa il suo debutto alla regia in questo film, prodotto da Peter Safran (Aquaman), lo stesso produttore di tutti i titoli del franchise di The Conjuring, e dal creatore dell'universo di The Conjuring, James Wan.



Nei panni di Ed e Lorraine Warren ritroviamo Patrick Wilson e Vera Farmiga mentre Mckenna Grace sarà la loro figlia Judy.

L'uscita è prevista per il 4 luglio.



Sinossi di Annabelle 3:

Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola "al sicuro" dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.