Il trailer italiano di Dolor y Gloria, nuovo film di Pedro Almodóvar

02/04/2019 |

La Warner Bros. Italia ha rilasciato il trailer ufficiale di Dolor y Gloria, nuovo film di Pedro Almodóvar. Protagonisti della pellicola sono Antonio Banderas e Penelope Cruz, con il primo che interpreta Salvador Mallo, un regista alle prese con il viale che conduce al termine della sua carriera.

Almodóvar ha curato anche la sceneggiatura.

Il film arriverà a maggio nelle nostre sale.

Sinossi di Dolor y Gloria:

Dolor y Gloria racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni ‘60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni ‘80; il dolore della rottura di questo amore quando era ancora vivo e palpitante; la scrittura come unica terapia per dimenticare l’indimenticabile; la precoce scoperta del cinema ed il senso del vuoto, l’incommensurabile vuoto causato dall’impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l’urgente necessità di narrarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza.