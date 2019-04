Hellboy: David Harbour parla della scena più difficile nella nuova featurette

News





03/04/2019 |

A poco più di una settimana dall'arrivo nelle sale di Hellboy, la M2Pictures ha rilasciato una featurette dal titolo La scena più difficile. Protagonista di questo reboot cinematografico è David Harbour che recita nei panni di questa particolare creatura nata grazie alle mani di Mike Mignola, autore dell'omonimo fumetto. Il film ha al suo interno un cast che comprende anche Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane e Daniel Dae Kim.



La regia del nuovo Hellboy è di Neil Marshall che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Andrew Cosby.



Hellboy sarà distribuito nelle sale italiane dalla M2Pictures a partire dal prossimo 11 aprile.



Sinossi di Hellboy:

Hellboy è tornato ed è più indemoniato che mai nel reboot della saga tratta dai fumetti cult di Mike Mignola. Il leggendario supereroe demoniaco, detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati. Qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue, un’antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l’umanità. Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro per scongiurare la fine del mondo.