Black Widow: Rachel Weisz in trattative per recitare nel film

04/04/2019

Un'altra top star internazionale è entrata in trattative per recitare in Black Window. Parliamo di Rachel Weisz, attrice che ha ricevuto una nomination all'Oscar per la sua interpretazione in La Favorita. La Marvel non ha chiarito quale ruolo sarà affidato all'attrice ma le prime indicazioni sussurrano che sarà un ruolo molto importante.

Black Widow racconterà la storia di Vedova Nera, personaggio che abbiamo imparato a conoscere da vicino nella saga Avengers. Nei suoi panni troveremo Scarlett Johansson.

Anche David Harbour è entrato in trattative per recitare nel film la cui regia è stata affidata a Cate Shortland.