Novità in vista per il nuovo film Transformers

07/04/2019

Dopo aver visto al cinema l'ultimo capitolo di Transformers, ovvero L'Ultimo Cavaliere, c'è tanta curiosità su quello che sarà il futuro del franchise. A far chiarezza sull'argomento ci ha pensato il produttore Lorenzo DiBonaventura che ha parlato anche del regista Michael Bay, papà della saga cinematografica: "Bay ha fatto capire di non voler continuare, anche se ha adorato quello che ha fatto fino ad oggi. Stiamo scrivendo la sceneggiatura del prossimo film e una volta terminata passeremo alla scelta del regista. La sceneggiatura, però, non riprenderà la storia vista nel film L'Ultimo Cavaliere".

Il franchise di Transformers è nato nel 2007 ed è composto da cinque capitoli ed uno spin-off, ovvero Bumblebee uscito lo scorso dicembre grazie alla regia di Travis Knight.