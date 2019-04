Tim Burton parla del futuro di Beetlejuice

News





07/04/2019 |

Da diverso tempo, ormai, si parla della possibilità di un sequel di Beetlejuice, la famosa pellicola di Tim Burton. Gli appassionati di questa particolare opera cinematografica sono sempre in attesa di aggiornamenti da parte del regista anche se le sue ultime parole, rilasciate a Usa Today, hanno buttato un po' di acqua sul fuoco sulla speranza dei fan.

Burton, infatti, con un lapidario "non lo so, dubito si possa fare", ha risposto così alla domanda circa la possibilità di vedere al cinema il sequel di Beetlejuice.

Sempre il quotidiano ha riportato alcune parole di Larry Wilson, sceneggiatore del film: "La questione è la seguente: Tim Burton e Michael Keaton non parleranno di un sequel fino a quando non troveranno la storia giusta, la storia con la stessa energia della prima pellicola. E non è una cosa facile".