Suicide Squad: Deadshot non sarà nel sequel. Nuovo ruolo per Idris Elba

07/04/2019 |

Solo poche settimane fa vi avevamo raccontato dell'uscita dall'universo di Suicide Squad di Will Smith. L'attore, che aveva portato sul grande schermo il personaggio di Deadshot, ha deciso di lasciare il franchise lasciando vacante un ruolo che era stato successivamente affidato ad Idris Elba.

Ora, però, la novità è un'altra: il regista James Gunn ha deciso di rimuovere il personaggio di Deadshot affidando un altro personaggio alla bravura di Elba. Il supereroe in questione non è stato però rivelato quindi dovremo attendere le prossime settimane per capire di chi si tratta.

La pellicola al momento sta muovendo i primi passi con Jai Courtney e Viola Davis che reciteranno al suo interno. Jared Leto e Margot Robbie dovrebbero tornare nel film.