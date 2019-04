Box Office USA: Shazam! subito al comando

News





08/04/2019 |

Continuano a conquistare il pubblico americano i cinecomic. Questa volta è stato il turno di Shazam! di David F. Sandberg che ha esordito al primo posto della classifica box office americana con un incasso pari a 53.450.000 dollari. Alle sue spalle troviamo un'altra pellicola esordiente: stiamo parlando di Pet Sematary, adattamento del famoso libro di Stephen King, diretto da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer e che ha portato via 25.000.000 dollari. La terza e la quarta posizione sono invece occupate da Dumbo di Tim Burton (18.224.000 dollari) e da Noi di Jordan Peele (13.813.000 dollari). E' scivolato al quarto posto Captain Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck, il cinecomic ha portato via 12.682.000 dollari, mentre The Best of Enemies di Robin Bissell ha esordito al sesto posto (4.500.000 dollari).