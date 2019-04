After: online la scena Il Lago

News





08/04/2019 |

A tre giorni dall'uscita nelle nostre sale di After, la 01Distribution ha rilasciato la clip dal titolo Il lago. L'opera, tratta dal romanzo bestseller di Anna Todd, segna il debutto dietro la macchina da presa di Jenny Gage.



Il film è interpretato da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin che recitano nei ruoli di Tessa Young e Hardin Scott.



Peter Gallagher, Jennifer Beals, Selma Blair e Dylan Arnold sono gli altri attori che ritroveremo nel film.



Susan McMartin ha scritto la sceneggiatura.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per l'11 aprile.



Sinossi di After:

Basato sul romanzo best seller di Anna Todd, che è diventato un fenomeno sensazionale come fan fiction su Wattpad, After racconta la storia di Tessa (Langford), studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott (Tiffin), un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.