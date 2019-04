Il Sole è anche una stella: il trailer italiano

News





09/04/2019 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale italiano di Il Sole è anche una stella pellicola romantica a tinte drammatiche diretta da Ry Russo-Young e con protagonisti Yara Shahidi e Charles Melton.

Il film è tratto dal romanzo di Nicola Yoon e vede recitare al suo interno anche John Leguizamo.

Tracy Oliver ha scritto la sceneggiatura.

Sinossi di Il Sole è anche una stella:

Il romantico universitario Daniel Bae e la pragmatica di origini Giamaicane Natasha Kingsley, si conoscono—e si innamorano—in una notte magica tra il fervore e il turbinio di New York. Tra i due sconosciuti, che forse non si sarebbero mai incontrati se il destino non ci avesse messo lo zampino, scatta immediatamente la scintilla dell’amore. Ma basterà il destino per far sì che il loro amore sia quello giusto? A poche ore da quello che sembra essere il suo ultimo giorno negli Stati Uniti, Natasha lotta tenacemente contro l’espulsione della sua famiglia così come per i suoi sentimenti verso Daniel, che allo stesso tempo tenta di convincerla che il loro destino è quello di stare insieme per sempre.

Una storia dei giorni nostri che racconta di un amore contro ogni probabilità, “Il sole è anche una stella” si domanda se le nostre vite siano determinate dal fato o dagli eventi casuali dell’universo.