Cenerentola: Camila Cabello reciterà all'interno del film

10/04/2019 |

L'artista musicale Camila Cabello reciterà all'interno di Cenerentola, rivisitazione che sarà prodotta dalla Sony Pictures. La pellicola sarà scritta e diretta da Kay Cannon che ha preso tra le mani il progetto nato grazie a James Corden, quest'ultimo rimasto comunque come produttore insieme a Leo Pearlman.

Questa versione di Cenerentola sarà una sorta di musical e ovviamente prenderà spunto dalla classica fiaba.

La Cabello, alla sua prima apparizione in un film per il cinema, ha recitato recentemente nella serie tv King of the Golden Sun.