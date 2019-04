Avengers: Endgame: il nuovo poster italiano!

News





10/04/2019 |

E' straordinario come non mai il nuovo poster Imax di Avengers: Endgame. La locandina ci mostra in primo piano tutti i Vendicatori che ritroveremo nel film e il loro terribile nemico, quel Thanos che con la sua forza bruta ha devastato la Terra.



Anthony e Joe Russo sono i registi di questo film dal cast di assoluto livello: Robert Downey Jr., Bradley Cooper, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Karen Gillan, Evangeline Lilly, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Paul Rudd, Sebastian Stan, Pom Klementieff, Dave Bautista, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Jon Favreau, Mark Ruffalo sono solo alcuni degli attori che ritroveremo nel film.



Christopher Markus e Stephen McFeely hanno scritto la sceneggiatura.



Avengers: Endgame uscirà il 24 aprile.