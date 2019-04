Il Re Leone: online il trailer italiano

News





11/04/2019 |

La Disney ha rilasciato il trailer ufficiale italiano del tanto atteso film Il Re Leone. La pellicola è diretta da Jon Favreau che, in questa versione tutta live-action, ci riporta indietro nel tempo, quando Simba, Mufasa, Scar, Timon, Pumbaa e tutti gli altri personaggi fecero la comparsa per la prima volta nelle sale nel lontano 1994.



Il cast originale della pellicola vede i seguenti attori prestare la loro voce: Donald Glover, Seth Rogen, Beyoncé, Chiwetel Ejiofor, Keegan Michael Key, James Earl Jones, Alfre Woodard, John Kani, Florence Kasumba, Billy Eichner, John Oliver, Eric André.



Jeff Nathanson ha curato la sceneggiatura mentre la colonna sonora è di Hans Zimmer.



In Italia il film uscirà il 21 agosto.

Sinossi di Il Re Leone:

Da Disney Live Action, il nuovo "Il Re Leone" del regista Jon Favreau ci porta in un viaggio nella savana africana dove è nato un futuro re. Simba venera suo padre, il re Mufasa e si fa carico del suo destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello-ed erede al trono- di Mufasa, ha un piano tutto suo. La battaglia per la Rupe dei Re è devastata dal tradimento, dalla tragedia e dal dramma, con il risultato finale dell'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà capire come crescere e riprendere ciò che è suo di diritto.