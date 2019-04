Mackenzie Davis in trattative per recitare in Irresistible

News





11/04/2019 |

Dopo Steve Carell, Rose Byrne e Scott Cooper, una nuova attrice è entrata a far parte del cast di Irresistible, commedia leggera a tinte politiche. Il film racconta la storia di un professionista stratega appartenente ai Democratici (Carell) che aiuta un veterano (Cooper) nella corsa per diventare sindaco di una cittadina del Wisconsin. La Byrne reciterà nella parte di una spietata stratega politica in forza alla corrente repubblicana. Se la Davis dovesse entrare a far parte del cast, interpreterebbe la parte della figlia di Cooper.

La pellicola è scritta da Jon Stewart che si occuperà anche della regia. Per lui si tratta del secondo film in carriera dopo Rosewater, uscito nel 2014.



La Davis dopo l'apparizione in Blade Runner 2049 e in Tully ha recitato in Terminator: Dark Fate, pellicola in uscita il prossimo ottobre in Italia.